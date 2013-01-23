Украинцам хотят усложнить доступ к супермаркетам

Супермаркеты могут полностью исчезнуть из городов. В Партии регионов предлагают их демонтировать, а новые разрешить создавать только за пределами населенных пунктов, пишет издание "Коммерсант-Украина". В городах останутся лишь продовольственные магазины площадью до 300 кв. м. При этом торговые сети должны будут отказаться от импортной продукции и обеспечить 80% ассортимента отечественными товарами. Участники рынка розничной торговли такую перспективу называют катастрофической. Ее уже готовы предотвратить коллеги автора законопроекта по фракции.

Зарегистрировал законопроект N2067 "О стимулировании развития отечественного рынка продовольственных товаров" народный депутат Олег Царев, прошедший в парламент как кандидат-мажоритарщик от Партии регионов. Документом предложено принять антирыночную норму — ограничить функционирование торговых сетей на территории всех населенных пунктов. В черте города смогут работать только продовольственные или смешанные магазины (продукты питания и непродовольственные товары) общей площадью до 300 кв. м. Универсамы, супер- и гипермаркеты планируется вынести за пределы населенных пунктов не менее чем на 5 км. У них будет ограниченный график работы: покупатели смогут купить товары лишь с понедельника по субботу и только с 9.00 до 20.00. Воскресенье и праздничные дни должны стать обязательными выходными. Режим работы этих заведений будут на свое усмотрение менять местные органы власти. У торговых сетей будет переходный период для "перепрофилирования помещения или реконструкции продовольственного магазина" — им предоставят год с момента вступления в силу предложенного законопроекта, если он все же будет поддержан парламентом.

Такая реформа, поясняет господин Царев, необходима для развития малого и среднего бизнеса, так как сейчас крупные сети уничтожают его.

Участники рынка называют законопроект "странным", а его выполнение — "нереальным". По данным финансового директора компании "Велика кишеня" Олега Пьявки, только в Киеве магазинов площадью более 300 кв. м насчитывается несколько сотен. В эту категорию попадают и так называемые "магазины у дома". "В отличие от Европы, в Украине далеко не все имеют автомобили, чтобы ежедневно ездить за покупками за город. Учитывая пробки и качество дорог в том же Киеве, обеспечение людей даже товарами первой необходимости станет проблематичным",— отмечает господин Пьявка. По его словам, в Европе есть экономическая целесообразность выносить магазины за город, где земля дешевле и легче найти участок.

По мнению представителей торговых сетей, ничего, кроме неудобств как самим потребителям, так и супермаркетам, законопроект не принесет. Площадей для строительства новых объектов практически нет, кроме того, цены на продукты питания будут выше. "Это будет катастрофа. 300 кв. м — фактически ларек. Можно купить там хлеб, молоко и водку, а остальное? Потребитель не сможет удовлетворить потребность в других товарах,— возмущен другой участник рынка.— И это неправда, что в Европе есть такие ограничения. Может в центре Сен-Тропеза или Парижа, где бывает депутат, и сложно поставить супермаркет из-за наличия исторических построек, но чтобы выносить их из города — это ересь".

Депутаты парламентского комитета по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики также неоднозначно отнеслись к инициативе. По словам главы комитета Александры Кужель ("Батькивщина"), при развитии крупных торговых сетей ежегодно безработными становятся 1-2 тыс. предпринимателей. Но она тут же добавляет, что такой закон был бы актуален 15 лет назад — именно тогда он мог бы спасти города от хаотичной застройки. "Опоздал автор с ним. Сейчас и переносить некуда, и это будет похоже на зачистку рынка",— считает она. Первый заместитель главы комитета Владислав Лукьянов (Партия регионов) считает это возвращением в конец 1990-х годов, когда развивались лотки, реализующие продукты питания. "Я очень уважаю автора, но маловероятно, что его поддержат, ведь это вторжение в частную собственность. Это как закрыть большое предприятие и открыть много маленьких",— резюмирует он. Олег Царев признает, что его законопроект достаточно жесткий, поэтому уже сейчас готов идти на компромисс: поскольку компенсаций за перенос супермаркетов в законопроекте не предусмотрено, он предлагает распространять данные нормы только на вновь открывающиеся сети.