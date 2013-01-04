В Одессе рухнул строящийся супермаркет: травмированы трое строителей

Об этом сообщили УНИАН сотрудники Управления МЧС в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, трое рабочих, травмированных кирпичами, доставлены машиной «скорой помощи» в областную клиническую больницу.

Спасатели МЧС продолжают разбирать завалы, поскольку под грудами кирпичей на месте здания магазина могут еще находиться люди.

Представители строительной организации и заказчика пока уклоняются от любых комментариев по поводу причин обрушения строительного объекта.