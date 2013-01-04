В Одессе рухнул строящийся супермаркет: травмированы трое строителей
15:34, 04 января 2013Общество
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В Одессе сегодня, 4 января, в обеденное время на углу улицы Марсельской и проспекта Добровольского обрушилось строящееся здание супермаркета, травмированы трое строителей.
Здание обрушилось на людей / Фото: МЧС
Об этом сообщили УНИАН сотрудники Управления МЧС в Одесской области.
Как передает корреспондент УНИАН, трое рабочих, травмированных кирпичами, доставлены машиной «скорой помощи» в областную клиническую больницу.
Спасатели МЧС продолжают разбирать завалы, поскольку под грудами кирпичей на месте здания магазина могут еще находиться люди.
Представители строительной организации и заказчика пока уклоняются от любых комментариев по поводу причин обрушения строительного объекта.
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