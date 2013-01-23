Официальный курс валют на 23 января

04:00, 23 января 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 23 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 22 января – 799.3000)

100 EUR – 1064.4278 (на 22 января – 1064.9074)

10 RUR – 2.6471 (на 22 января – 2.6382)

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