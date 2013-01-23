Депутат предлагает запретить капканы

(относительно улучшения мер по борьбе с бешенством и рационального использования охотничьих животных).

Данным законопроектом, текст которого размещен на сайте Верховной Рады, предлагается запретить охоту с помощью капканоподобных орудий лова.

Кроме того, предусмотрено, что охота с октября по февраль включительно может осуществляться и на шакала. Действующим законом в эти сроки разрешена охота на белку, бобра, ондатру, куницу лесную и каменную, норку американскую, хорька лесного, енотовидную собаку, лису, волка.

А.Голуб предлагает исключить волка из списка вредителей, указанного в ст. 33 закона «Об охотничьем хозяйстве и охоте», а также аннулировать выдачу премий за его отстрел, оставив волка охотничьим видом.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это «будет способствовать усилению борьбы с браконьерством и позволит охотничьим хозяйствам получать деньги в свой бюджет за добывание ценного пушного зверя – волка».

Как сказано в пояснительной записке, на данное время в Украине в неволе у частных лиц незаконно содержится до тысячи волков (при официальной численности естественной популяции волков 2600-2700 голов). «При этом, при условии отсутствия таксы за добывание волка добиться уплаты возмещения лицами, которые занимаются отловом волка из природы или разведением и продажей волков, фактически невозможно», - говорится в записке. Данным законопроектом решается эту проблема, отмечается в пояснительной записке.