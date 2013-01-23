В Беларуси отметили День Соборности Украины
22 января активисты украинских общественных организаций совместно с Посольством Украины в Беларуси отметили День Соборности Украины, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.
Празднование началось с возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю в Минске и продолжилось торжественным вечером «Велика Злука».
В республиканском центре национальных культур была также развернута выставка литературы, посвященная этой дате, и проведена презентация истории и культуры Харьковской области «Крокуємо у 21-е століття».
Советник Посольства Украины в Беларуси по гуманитарным вопросам Василий Бондарь вручил украинцам Беларуси удостоверения зарубежного украинца и зачитал приветствие министра иностранных дел Украины по случаю Дня Соборности и свободы Украины.
Завершилось торжество концертом украинских песен в исполнении молодых солистов народного ансамбля «Надія», групп «Українська пісня» и «Ятрань».