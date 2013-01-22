Янукович подписал указ о юбилее Крещения Руси

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в соответствии с документом, Кабинет министров Украины обязан обновить состав соответствующего организационного комитета и обеспечить его эффективную деятельность.

Правительство также должно пересмотреть план мероприятий по подготовке и празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси, предусмотрев, в частности, дополнительные мероприятия по сохранению связанного с христианством культурного наследия и широкое привлечение общественности к подготовке празднования. Центральные и местные органы власти получили ряд заданий, направленных на надлежащее празднование этой даты.

Глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин сообщил, что Президент Украины назначил на 25 января совещание с членами Организационного комитета по подготовке и празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси относительно плана мероприятий, приуроченных к этому знаменательному событию.

«Мероприятия по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси будут способствовать консолидации украинского народа, повышению его исторического сознания. Это празднование глава государства планирует на наивысшем уровне», - отметил глава АП.

«Принятие христианства превратило Русь в могучее и влиятельное государство, подняло ее международный авторитет. Киевская Русь стала одним из крупнейших центров христианства и ячеек православия на европейском континенте и одним из участников формирования европейской христианской цивилизации», - отметил глава Администрации Президента. С.Лёвочкин выразил убеждение, что широкое празднование этой выдающейся даты усилит гуманитарные и межчеловеческие связи Украины с соседними государствами.