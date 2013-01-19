Азаров не исключает скорого выхода Украины на внешние рынки заимствований

Премьер-министр Николай Азаров не исключает выхода Украины на внешние рынки заимствований уже в январе-феврале 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ со ссылкой на итоги встречи главы правительства с представителями иностранных СМИ.

«Считаю, что конец января – начало февраля – это благоприятное время для выхода на внешние рынка», - сказал Н.Азаров, обратив внимание, что Украина как заемщик имеет сильные позиции, поскольку экономика демонстрирует позитивную динамику, дефицит бюджета выдерживается, соотношение долга к ВВП абсолютно безопасное и Украина своевременно платит по своим обязательствам.

В сообщении также отмечается, что объем государственных заимствований в госбюджете 2013 года заложен в сумме 129,403 млрд грн., в том числе объем внешних заимствований - 36,540 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре опрошенные агентством эксперты утверждали, что внешние заимствования, а также возможная программа кредитования экономики по линии МВФ являются основными и, вероятно, единственными источниками погашения дефицита бюджета в Украине в условиях мирового финансового кризиса и слабого развития внутреннего рынка.

Напомним также, что первоначально объем заимствований предполагался на уровне 135,530 млрд грн, однако к моменту окончательного принятия государственного бюджета был снижен до 129, 403 млрд грн. Объем государственных гарантий на 2013 год остался, как и планировали, на уровне 50 млрд грн.