На Луганщине сожгли авто коммуниста

В г. Рубежное (Луганская область) сожгли машину депутата городского совета-коммуниста Дмитрия Хорошилова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского обкома КПУ.

По словам самого Д.Хорошилова, сегодня, 16 января, в 4 часа утра он услышал сильный хлопок и, выглянув в окно, увидел, что его машина «Москвич 21-41» горит.

«Я вызвал пожарных, набрал ведро воды и выбежал на улицу. Самому потушить огонь не удалось. Пожар начался с колеса и перешел в переднюю часть машины, где расположен двигатель. В результате деформировалось железо, сгорела проводка и расплавилась торпеда в салоне», – рассказал депутат.

Он также отметил, что пожарные «приехали в течение семи минут. Чуть позднее прибыли сотрудники милиции".

"Вначале эксперты выдвинули версию самовозгорания, но пришлось от нее отказаться, когда я объяснил, что аккумулятора в авто не было", – рассказал Д.Хорошилов.

Как сообщил УНИАН оперативный дежурный Рубежанского городского отдела милиции, в настоящее время на месте работает бригада специалистов из Луганска, устанавливается причина пожара. По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.194, ч.2 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, нанесшее ущерб в крупных размерах). Наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.