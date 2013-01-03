Милиция поддержала прокуратуру: Infiniti свободовца загорелась сама

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в области, сотрудники Одесского облУВД провели проверку, которая не выявила состава преступления в возникновении пожара автомобиля Infiniti и припаркованных рядом двух автомобилей Mercedes-Benz.

Согласно выводам специалистов, подписавших «Акт о пожаре» Гостехнобезопасности Белгород-Днестровского ГО в Одесской области, причиной возгорания автомобиля Infiniti стало короткое замыкание электропроводки. Два другие автомобиля пострадали вследствие распространения огня».

«В связи с отсутствием состава преступления принято решение о закрытии уголовного производства», - подытожили в ОСО Одесского облУВД.

В ходе проверки также было установлено, уточнили в облУВД, что «автомобиль Infiniti зарегистрирован на 65-летнюю жительницу города Белгород-Днестровский с правом управления автомобилем ее сыном.

Как сообщал УНИАН, около 3.00 2 января в городе Белгород-Днестровский Одесской области на служебной парковочной площадке неизвестные подожгли кроссовер председателя городской организации ВО «Свобода» Игоря Усова. По данным пресс-службы Одесской областной организации ВО ”Свобода”, огонь с пылающего кроссовера перебросился на стоявшие рядом автомобили. В результате до прибытия спасателей полностью сгорели три автомобиля, в том числе пассажирский микроавтобус и грузовой фургон. И.Усов расценил этот инцидент как попытку запугивания членов организации, демонстрирующих свою принципиальность в отстаивании прав украинской нации в регионе.

26 декабря возле Одесской облгосадминистрации состоялся «антифашистский митинг», в котором приняли участие несколько тысяч человек. Акция была направлена против ВО «Свобода».

3 января в пресс-службе Одесской облпрокуратуры сообщили, что «по факту полного уничтожения огнем автомобиля Infinity и повреждения еще двух припаркованных рядом транспортных средств начато досудебное расследование”. Предварительная причина возгорания автомобиля Infinity - неисправность электропроводки легковушки. Квалификацию происшествия в уголовном производстве планировалось определить по результатам назначенной судебно-пожарно-технической экспертизы.