В Севастополе совершено вооруженное нападение на продуктовый магазин

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью управления МВД Украины в Севастополе.

Согласно сообщению милиции, ночью в магазин зашли двое молодых людей. Один из них выбирал товар, а второй направился к продавцу и попросил показать пиво. Интересовался сроком годности, производителями. Когда продавец заметила, что один из парней пытается забрать деньги из кассы, и попыталась ему помешать, второй парень остановил ее. Угрожая пистолетом, он заставил продавца зайти в подсобку и отдать ему деньги. Забрав около 1,5 тыс. грн, мобильный телефон продавца и несколько шоколадок, злоумышленники выбежали из магазина.

Выбежав на улицу за злоумышленниками, продавец описала приметы нападавших проходившему наряду милиции и показала, куда скрылись воры.

Через несколько минут милиционеры задержали одного из нападавших и доставили его в Гагаринский райотдел милиции. Им оказался 23–летний ранее судимый за грабеж житель Первомайского района Крыма. У злоумышленника был изъят пневматический пистолет, а также деньги и мобильный телефон, которые он со своим подельником забрали у продавца.

Второго злоумышленника сотрудники милиции задержали на следующий день. Им оказался 21-летний не работающий севастополец.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство. Действия злоумышленников квалифицируются по ч.2. ст. 187 (разбой) УКУ.