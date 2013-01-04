Министр обороны обещает создать армию нового образца

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом сегодня во время рабочей поездки в 114-ю Ивано-Франковскую бригаду тактической авиации сказал министр обороны Украины Павел Лебедев.

Он провел встречу с военнослужащими гарнизона, представителями ветеранских организаций области, в ходе которой рассказал о реформировании Украинской армии. Он отметил, что работа по полному переходу Вооруженных Сил Украины на комплектование по контрактному принципу продолжается.

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«Нам не нужны солдаты, которые полгода входят в курс дела, а полгода готовятся к увольнению”, – сказал П.Лебедев.

Он отметил, что в настояще время стоит задача создать современные Вооруженные Силы нового образца: хорошо подготовленные и социально защищенные.

Кроме того, во время посещений командир бригады тактической авиации полковник Сергей Голубцов доложил министру, что авиаторы 114-й Ивано-Франковской бригады тактической авиации выполнили план полетов на 118 процентов от показателя предыдущего года.

«В 2012 году наши пилоты поднимались в небо более полутысячи раз. Благодаря этому многие из них подняли свою классность, а молодые летчики получили допуск к самостоятельным полетам» – сказал С.Голубцов.

П.Лебедев также осмотрел стоянку самолетов и вертолетов, место расположения дежурного звена, ознакомился с боевыми возможностями МИГ-29, несением службы авиаторами на боевом дежурстве.

Он наблюдал за практическими действиями по подъему в воздух дежурного звена бригады тактической авиации, которое классифицировало условного нарушителя воздушной границы нашего государства и провело его перехват.