В украинской армии создается военно-речной флот

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Местом дислокации дивизиона речных кораблей, управление которого сформировано в Одессе, станет Практическая гавань Западной военно-морской базы Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Как рассказал временно исполняющий обязанности командира Западной военно-морской базы капитан 2-го ранга Игорь Зайцев, новый дивизион предназначен для несения службы на пограничных реках, озерах, лиманах, а также внешних рейдах и прибрежных акваториях. Планируется, что в 2013 году в его состав введут первые два бронированных артиллерийских катера проекта “Гюрза-м”, заложенные в октябре на публичном акционерном обществе “Завод “Ленинская кузница” в Киеве, тогда же начнется подготовка экипажей. А в 2014 году будет полностью завершено формирование дивизиона, укомплектованного новыми катерами этого типа.

В Минобороны отметили, что в украинских Военно-морских Силах дивизион станет уникальной частью, поскольку ранее речных сил в составе украинского флота не было. То наследство, которое наше государство получило от Советского Союза, по большей части было передано в пограничные войска.

Сегодня продолжается согласование личного состава управления дивизиона, изучается тактика действий речных катеров, особенности взаимодействия с другими соединениями и частями Вооруженных Сил Украины.

Командиром части назначен капитан 3-го ранга Роман Кодимский, который имеет опыт успешного командования дивизионом кораблей охраны и обеспечения Западной военно-морской базы. «Этот офицер хорошо знает акваторию, местность, особенности применения кораблей данного класса», – отметил И.Зайцев.

Отбор военнослужащих для службы в новом дивизионе проходит на конкурсной основе. Кандидаты должны иметь отличные знания и навыки, необходимые для выполнения должностных обязанностей, а также знания и навыкы по тактической, тактико-специальной, технической и физической подготовке, иностранного языка, навигации и пр.

В то же время в Западной военно-морской базе проводится комплекс мероприятий по полному обеспечению дивизиона речных кораблей всем необходимым – обмундированием, питанием, денежным содержанием, готовятся места для проживания и отдыха личного состава.

«Еще до Нового года мы временно передали в состав дивизиона три однотипных артиллерийских катера с экипажами дивизиона кораблей охраны и обеспечения», – сказал И.Зайцев и добавил, что они будут привлекаться к выполнению разных задач, в частности, по совершенствованию тактики действий дивизиона.