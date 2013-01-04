Азаров поручил Арбузову заняться уменьшением импорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины.

Кроме того, согласно сообщению, С.Арбузову поручено контролировать вопрос эффективного регулирования государственной тарифной политики, а также жестко контролировать предоставление и анализ финансовых планов предприятий госсектора.

По словам главы правительства, также С.Арбузов должен обеспечить повышение исполнительной дисциплины в органах исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович назначил новый состав Кабинета министров. Также 24 декабря Президент своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. До этого С.Арбузов с 2010 года занимал должность председателя Национального банка.

Также Президент Украины своим указом распределил полномочия между вице-премьер-министрами Украины. В частности, в сферу ответственности первого вице-премьер-министра С.Арбузова входит осуществление аграрной и продовольственной политики, политики экономического развития и торговли, социальной политики, вопросов финансов, доходов и сборов.