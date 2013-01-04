Началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании
10:46, 04 января 2013Общество
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Сегодня началась регистрация лиц, которые выразили желание принять участие во внешнем независимом оценивании.
Началась регистрация для участия во внешнем независимом оцениванииО
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.
В сообщении отмечается, что подать регистрационные документы будущие абитуриенты могут до 5 марта. Также сказано, что с детальной информацией о порядке подачи документов, необходимых для осуществления регистрации, можно ознакомиться на веб-сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования.
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