Началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании

10:46, 04 января 2013
Общество
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Сегодня началась регистрация лиц, которые выразили желание принять участие во внешнем независимом оценивании.

ЗНО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

В сообщении отмечается, что подать регистрационные документы будущие абитуриенты могут до 5 марта. Также сказано, что с детальной информацией о порядке подачи документов, необходимых для осуществления регистрации, можно ознакомиться на веб-сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

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