Кинах: у Украины - красивый показатель

Украина в ближайшее время не собирается отказываться от привязки обменного курса гривны к доллару США. Об этом сообщил в субботу министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.

"Валютно-курсовая политика не должна быть фактором личной или политической конъюнктуры", - цитирует А.КИНАХА пресс-служба Минэкономики.

Министр отметил, что переход к привязке обменного курса гривны не к доллару США, а к "корзине" основных валют зависит от того, насколько быстро Украина сможет вступить в ВТО и проводить международные торговые расчеты не только преимущественно в долларах США, но и в других валютах.

А.КИНАХ напомнил, что правительство совместно с Национальным банком Украины официально приняло решение относительно прогноза валютно-курсовой политики на 2008 год. По его словам, обменный курс гривны в следующем году будет находиться в пределах коридора 4,95 - 5,25 гривен за доллар США.

"На мировых финансовых рынках курс доллара снижается, и нам нужно искать оптимальное взвешенное решение, на основе экономических законов, и четко формировать наши стратегические интересы в контексте конкурентоспособности для последующего развития экономики Украины" - сказал министр.

По мнению А.КИНАХА, вопрос валютно-курсовой политики необходимо решать комплексно, анализируя торговый баланс государства, платежеспособность граждан, конкурентоспособность экспорта, а также динамику формирования международных валютных резервов.

"Это очень ответственное задание, которое можно решить на основе комплексных программно целевых подходов и за счет повышения уровня конкурентоспособности украинской продукции", - отметил министр экономики.

Кроме того, он проинформировал о динамике увеличение золотовалютных резервов Национального банка, которые являются одним из источников финансирования импорта.

"Мы уже прошли очень хороший рубеж - около 30 миллиардов долларов США. Это красивый показатель, который дает возможность обеспечивать стабильность финансовой системы, в том числе сбалансированную валютно-курсовую политику" - резюмировал А.КИНАХ.