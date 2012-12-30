В Севастополе изъято 7 тысяч единиц пиротехнических изделий

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе.

По информации заместителя начальника УМВД – начальника милиции общественной безопасности Сергея Помелкова, всего за этот период сотрудниками различных служб милиции совместно с УМЧС, таможенной и пограничной службами проведено 106 рейдов по выявлению незаконной реализации пиротехнических изделий.

За нарушение порядка производства, хранения, перевозки и торговли пиротехнических изделий в отношении предпринимателей составлено и направлено в суд для принятия решения 14 протоколов. Изъято 7000 единиц пиротехнических изделий общим весом 68 кг.

Мероприятия по выявлению нарушений в сфере торговли пиротехническими изделиями продолжаются.