Уже 133 человека умерли в Украине от переохлаждения
19:56, 28 декабря 2012Общество
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В Украине от переохлаждения умерли 133 человека. Большинство из погибших не имели постоянного места жительства.
Вилкул хочет ввести социальные патрули
Об этом во время правительственного селекторного совещания сообщил вице-премьер-министр Александр Вилкул, пишут «Комментарии».
Он отметил, что для спасения от морозов бездомных необходимо распространить практику социальных патрулей.
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«Во всех городах и районах созданы специальные пункты обогрева. Однако в Украине от переохлаждения умерли 133 человека, подавляющее большинство из которых не имеют постоянного места жительства. Для решения этой проблемы необходимо распространить практику социальных патрулей», - отметил Вилкул.
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