Уже 133 человека умерли в Украине от переохлаждения

Об этом во время правительственного селекторного совещания сообщил вице-премьер-министр Александр Вилкул, пишут «Комментарии».

Он отметил, что для спасения от морозов бездомных необходимо распространить практику социальных патрулей.

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«Во всех городах и районах созданы специальные пункты обогрева. Однако в Украине от переохлаждения умерли 133 человека, подавляющее большинство из которых не имеют постоянного места жительства. Для решения этой проблемы необходимо распространить практику социальных патрулей», - отметил Вилкул.