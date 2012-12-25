В Киеве из-за пожара в пятиэтажном доме погиб человек

Сегодня ночью около 02:30 вторника в Деснянском районе Киева в пятиэтажном жилом доме возник пожар. От отравления продуктами горения один человек погиб и 3 человека (в т.ч. ребенок 2000 г.р.) пострадали, которые в тяжелом состоянии госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба МинЧС во вторник утром, пожар возник в квартире на третьем этаже. Причина пожара устанавливается, сообщает Сегодня.

В 03:35 подразделениями МинЧС пожар ликвидирован.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МинЧС в г. Киеве.