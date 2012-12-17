Задержан мужчина, который занес газовый баллон в дом, где произошел взрыв

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом сказал сегодня на встрече с жильцами пострадавшего дома Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Мэр Харькова отметил, что задержанный - отец погибших детей, который не проживал вместе с семьей.

«Он занес 20-литровый баллон и поставил его на 10-м этаже», - сообщил Г.Кернес.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 17.39 в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома в Харькове произошел взрыв газа. Погибли двое взрослых и двое детей (2005 и 2011 г.р.). Пострадали восемь человек. Они с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, вследствие чего возник пожар в 4 квартирах. Взрывом разрушены межквартирные перегородки, повреждено перекрытие между 9-м, 10-м и 11-м этажами, имеет место потеря несущих способностей конструкции внешней стены. Огнем уничтожено и повреждено имущество в четырех квартирах.