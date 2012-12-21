Минобороны выбрало «Красавицу в погонах-2012» (фото)

Победительницей первого всеукраинского конкурса “Красавица в погонах-2012” стала телефонист полевого узла связи 79-й отдельной аэромобильной бригады старший солдат Вооруженных сил Украины Ксения Алейникова (г. Николаев).

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, сегодня в Киеве, в Центральном доме офицеров, состоялся финал с торжественной церемонией награждения победительниц первого всеукраинского конкурса “Красавица в погонах-2012” и праздничный концерт.

“Первой вице-мисс” была признана начальник отделения документированной связи центра телекоммуникаций 347-го информационно-телекоммуникационного узла старший лейтенант ВСУ Виктория Кострица (г. Житомир).

“Вице-мисс” конкурса стала старший инспектор отдела Пограничной службы “Борисполь-3” старший лейтенант Ирина Маляр (г. Киев), а “Мисс зрительских симпатий” – старший инспектор по особым поручениям отдела кадрового обеспечения Департамента внутренней безопасности МВД Украины майор милиции Жанна Рыбалко (г. Киев).

Инициированный Министерством обороны конкурс в таком формате проводился в Украине впервые. В нем приняли участие представительницы различных силовых структур и военных формирований. Из около тысячи фотографий, поступивших в редакции печатных изданий трех ведомств – “Народна армія”, “Іменем закону”, “Прикордонник України”, – жюри конкурса отобрало почти 70 фото, которые на протяжении семи месяцев размещались на колонках этих газет.

До финала “Красавицы в погонах-2012” по решению компетентного жюри дошли 9 женщин.

Конкурсантки в течение недели боролись за звание самой очаровательной женщины в погонах в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова, вождению автомобиля (169-й учебный центр Сухопутных войск ВС Украины) и плавании (бассейн Центрального спортивного клуба ВС Украины).

Присутствующие на финальной части конкурса зрители имели возможность больше узнать о каждой из финалисток из специально подготовленных видеопрезентаций.