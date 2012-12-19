Украшенная терриконами донецкая елка обошлась в три миллиона гривен

Впервые за более чем полувековую историю главной донецкой Новогодней Елки, в 2012 году она стала искусственной. Ее высота составляет 23 метра и диаметр 10 метров. Также отмечается, что елка была смонтирована всего за 5 дней. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

В основном елка украшена шариками, звездами и месяцами. Это дизайнерская разработка группы компаний, которые являются официальным представителем французской компании-разработчика и изготовителя праздничной иллюминации и световых декораций, украшавших Эйфелеву башню для празднования миллениума, и именно эта компания каждый год украшает Елисейские Поля.

Нижняя часть украшенной елки отдаленно напоминает очертание донецких терриконов. Венчает новогоднюю красавицу вращающаяся звезда.

Также отмечается, что она была приобретена за спонсорские деньги - общая стоимость составила 2, 7 млн.грн.