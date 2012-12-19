На Майдане зажгли главную елку страны

Как передает корреспондент УНИАН, в праздничном мероприятии принял участие председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, который поздравил киевлян и гостей города с новогодне-рождественскими праздниками.

Он попросил своих помощников исполнить важную миссию зажжения главной елки.

Как подчеркнул председатель КГГА, сегодняшний праздник открывает «целый марафон мероприятий» по случаю Нового года и Рождества Христова во всех уголках столицы.

«Пусть Новый год принесет счастье и любовь в наши дома», - пожелал А.Попов.

Праздник возле елки начался в 16.00 театрализованным представлением «На Святого Николая» Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня». Также воспитанники детской хореографической школы при Национальном заслуженном академическом ансамбле танца Украины им. Павла Вирского показали хореографическую постановку «Гуцульская рапсодия».

Гостей праздника поздравили также победительница песенного конкурса «Детское Евровидение - 2012» Настя Петрик, а также народная артистка Украина Нина Матвиенко, которая пела с хором мальчиков и юношей при Муниципальной академической мужской хоровой капелле имени Л.Ревуцкого.

Завершилось действо праздничным фейерверком.

Как сообщалось, в этом году главная Новогодняя елка Украины создана с учетом пожеланий киевлян. Впервые был проведен конкурс на определение наилучшего предложения внешнего вида елки, по результатам которого победила компания «Люмьер-Украина». Именно она предложила наиболее интересный проект дизайна, украшений и иллюминации елки.