Киев стоит в ужасных пробках: 10 баллов из 10 возможных
09:27, 11 декабря 2012Общество
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По дорогам Киева сегодня невозможно проехать.
В столице - транспортный коллапс
Сильный снегопад, который продолжается в столице со вчерашнего вечера, не прекращается и сейчас.
Таким образом, улицы и дороги фактически заблокированы из-за снега, с которым не справляются коммунальные службы Киева.
Согласно системе "Яндекс.Пробки", заторы составляют 10 баллов из 10 возможных.
Таким образом, не только транспорт на центральных улицах, но и на проспектах почти не двигается.
При этом, на большинстве автодорог зафиксированы аварии, которые также значительно затрудняют движение автотранспорта.
ТСН отмечает, что синоптики завтра, 12 декабря, также обещают в Киеве и области снег, налипание мокрого снега, гололед.
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