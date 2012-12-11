Киев стоит в ужасных пробках: 10 баллов из 10 возможных

Сильный снегопад, который продолжается в столице со вчерашнего вечера, не прекращается и сейчас.

Таким образом, улицы и дороги фактически заблокированы из-за снега, с которым не справляются коммунальные службы Киева.

Согласно системе "Яндекс.Пробки", заторы составляют 10 баллов из 10 возможных.

Таким образом, не только транспорт на центральных улицах, но и на проспектах почти не двигается.

При этом, на большинстве автодорог зафиксированы аварии, которые также значительно затрудняют движение автотранспорта.

ТСН отмечает, что синоптики завтра, 12 декабря, также обещают в Киеве и области снег, налипание мокрого снега, гололед.