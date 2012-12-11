В Украине из-за непогоды остался без света 191 населенный пункт

Сегодня ночью из-за непогоды (порывы ветра, дождь, мокрый снег и гололед) сработали системы защиты линий электропередач и обесточен 191 населенный пункт в 4 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области обесточены 152 населенных пункта, в Винницкой - 31, в Черниговской - 5, в Волынской - 3. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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