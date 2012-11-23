Коморовский едет говорить с президентом Латвии об Украине

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы Польского государства, отметив, что визит продлится до завтра, 24 ноября.

Б.Коморовский посетит Латвию по приглашению главы этого государства.

"Темой бесед с латвийскими политиками должны стать европейские вопросы, сотрудничество в энергетической сфере, в том числе, транспортировка газа, а также вопросы безопасности. Беседы будут касаться также "Восточного партнерства", в том числе, ситуации в Грузии, Белорусии и в Украине", - отметила пресс -служба.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши принадлежит к числу политиков из государств Европейского Союза, которые наиболее позитивно оценивают результаты парламентских выборов в Украине в конце октября этого года, ставшие тестом на соблюдение украинской властью демократических стандартов.

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Ранее Б.Коморовский заявил, что результаты выборов подтвердили "победу проевропейских настроений" в Украине и призвал ЕС открыть дорогу для подписания парафированного весной этого года договора об ассоциации с украинцами.

В то же время канцлер одного из наиболее влиятельных в ЕС государств Германии Ангела Меркель критически оценила выборы и ситуацию в Украине, заявив, что на сегодняшний день нет условий для подписания этого документа, который должен приблизить евроинтеграцию украинцев.