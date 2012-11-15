Коморовский говорит, что Украина уже «созревает к сотрудничеству с Западом»

Как сообщает пресс-служба Б.Коморовского, об этом он сказал во время своего визита в Бельгию.

"Мы в Польше особенно думаем об Украине, как великом государстве, великом народе, который созревает к сотрудничеству с западным миром", - сказал Б.Коморовский.

Он отметил, что успех европейской интеграции украинцев будет зависеть от того, будет ли происходить движение для взаимного приближения с обеих сторон.

С одной стороны, по его словам, речь идет о ратификации Договора об ассоциации между Украиной и ЕС в государствах-членах европейского объединения, а с другой - о реализации согласованной дорожной карты реформирования системы украинского правосудия.

"Советую сообща подумать над тем, возможно ли запустить эти два процесса", - отметил Б.Коморовский.

Президент Польши сообщил, что будет популяризировать такой способ мышления как среди своих коллег в Европейском Союзе, так и в Украине.

Б.Коморовский назвал залогом успеха такого сценария не только согласие ЕС и украинской власти, но и понимание власти и оппозиции в Украине.

Справка УНИАН. Нынешней весной Украина и ЕС парафировали Договор об ассоциации, который должен приблизить интеграцию украинцев, но европейские политики неоднократно заявляли, что подписание и ратификация документа возможны лишь после решения дел заключенных украинских политиков, в частности экс-главы правительства Юлии Тимошенко.

Западные политики считают ее пребывание в тюрьме "политически мотивированным", в то время как украинская власть отказывается ее освободить, убеждая в правомерности ее заключения.

Одним из свидетельств готовности Украины интегрироваться с западным миром европейские политики называли парламентские выборы.