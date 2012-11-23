В США «черная пятница» открыла сезон рождественских распродаж

Как пишет РИА Новости, по сути, ритейлеры уже передвинули его на День благодарения, не дожидаясь наступления пятницы — многие торговые сети объявили, что распахивают двери уже в восемь-десять часов вечера, все остальные открываются в полночь. Традиционно пятничная торговля начиналась гораздо позже — в пять утра.

По прогнозам национальной ассоциации ритейлеров, несмотря на шаткую экономическую ситуацию и уровень безработицы около 9%, общий объем продаж в этот день вырастет на 4% к отметке прошлого года и достигнет 586,1 миллиарда долларов.

Ожидания подогреваются официальной статистикой, оптимистично настроенной на рост потребительских настроений американцев. Численность желающих "шопинговать по-черному" увеличилась до 53% с прошлогодних 44%, полагает консалтинговая компания Accenture.

Как правило, по бросовым ценам выставляются товары лишь для первой десятки покупателей, а то и меньше, поэтому соревнования за право попасть первым к заветному прилавку в американских супермаркетах нередко заканчивается давками, драками, а то и стрельбой.

Эксперты советуют американцам загодя сходить на разведку в намеченный супермаркет, а чаще — гипермаркет, и запомнить кратчайший путь к заветному товару. Американские сетевики уже обозначили свои скидки — их легко сравнить на специально созданных сайтах и в приложениях для смартфонов.

В центре внимания — сеть крупнейшего ритейлера Walmart, которая не только предложит самые "сногсшибательные" скидки, но и столкнется с протестами собственных сотрудников, которые намерены потребовать увеличения заработной платы, более гибкого графика и социальных гарантий.

Наряду с ожидаемым ростом очередей, растут и ряды тех, кто будет делать свои покупки без толчеи, не отходя от праздничного стола — объем онлайн-заказов ожидается на уровне 2 миллиардов долларов против около 700 миллионов долларов в прошлую "черную пятницу".

Термин "черная пятница" был введен в употребление в США водителями в 1960-е годы, поскольку все главные улицы были запружены машинами и пешеходами, начавшими свой торговый сезон.