Ураган «Сэнди» обойдется США в 20 миллиардов долларов

С таким прогнозом, как передает Bloomberg, выступила компания Kinetic Analysis. По ее подсчетам, только 7-8 миллиардов из этой суммы приходится на застрахованные убытки, пишет Lenta.ru.

В Kinetic Analysis утверждают, что значительная часть убытков придется на бюджеты городов и штатов, которые должны будут оплатить восстановление инфраструктуры, например, затопленные туннели в метро Нью-Йорка.

Из сообщения Bloomberg неясно, учитывает ли расчет Kinetic Analysis косвенные убытки, однако скорее всего речь идет лишь о непосредственных разрушениях. Между тем, экономика США из-за урагана понесет и другие убытки. Так, на 29 и 30 октября закрылись крупнейшие американские биржи. Кроме того, авиакомпании, как отмечает The Wall Street Journal, вынуждены были отменить не менее 12 тысяч рейсов. Наконец, убытки понесли многочисленные компании, которые вынуждены временно прекратить работу на восточном побережье.

Самым разрушительным в истории США считается ураган "Катрина", который обрушился на Новый Орлеан в 2005 году. Тогда застрахованные убытки, согласно данным Insurance Information Institute, составили 41,1 миллиарда долларов.

"Сэнди" достиг побережья Нью-Джерси в ночь на 30 октября. По последним данным, его жертвами в США стали 14 человек, а около семи миллионов человек испытывают перебои в поставках электроэнергии. Ожидается, что в ближайшие дни "Сэнди" будет двигаться через штат Пенсильвания к Нью-Йорку. Ураган до того, как обрушился на США, прошел по территории нескольких государств, в том числе Кубы и Гаити. Общее число жертв урагана составляет более 50 человек.