Жители Донецка пытались вызвать милицию к пенсионеру с ружьем

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского управления милиции, в некоторых интернет-СМИ появилась информация, что 21 ноября в 14.15 неизвестный мужчина по ул. Оборонной, 6, в районе Ленинского райисполкома г.Донецка, стреляет из пневматического оружия по птицам и собакам. Граждане сетовали, что звонили по номеру «102», но не смогли дозвониться, так как звучал ответ «все операторы заняты».

По данному факту правоохранителями была проведена проверка. Было установлено, что с 14.00 до 15.00 на телефон «102» поступило 27 звонков, а это для двух работающих операторов большая нагрузка. Поэтому, когда оператор говорит с одним абонентом и одновременно поступает звонок от другого, компьютерная система телефонной станции сообщает, что «все операторы заняты, оставайтесь на линии, система соединит Вас, как только оператор освободится».

В это время поступил и звонок с сообщением о стрельбе. Оно было зарегистрировано, и на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Ленинского райотдела милиции.

В ходе поисковых мероприятий установлено, что 60-летний местный житель, пенсионер, пояснил, что стреляя из пневматического ружья, которое принадлежит его сыну, не снаряжая его пулями, отпугивает бездомных кошек и собак, которые собираются возле подъезда его дома.

Во время осмотра территории, прилегающей к дому № 6, трупов животных выявлено не было. Пневматическое ружье изъято. В отношении стрелка инициирован вопрос об открытии уголовного производства по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины (хулиганство).