Ужгородское консульство Словакии приостановит выдачу виз
12:12, 13 ноября 2012Общество
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С 22 ноября по 14 декабря Генконсульство Словакии в Ужгороде приостанавливает прием документов на оформление виз.
С 22 ноября по 14 декабря 2012 года
В связи с реконструкцией административного здания Генерального консульства Словацкой Республики в Ужгороде, с 22 ноября по 14 декабря 2012 года будет приостановлен прием документов для оформления шенгенских виз и разрешений на временное и постоянное проживание, за исключением чрезвычайных и срочных случаев (похороны, госпитализация и тому подобное).
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в этот период выполнение консульских функций будет обеспечивать Консульский отдел Посольства Словацкой Республики в Украине (01034, г. Киев, ул. Паторжинского, 14).
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