Ужгородское консульство Словакии приостановит выдачу виз

В связи с реконструкцией административного здания Генерального консульства Словацкой Республики в Ужгороде, с 22 ноября по 14 декабря 2012 года будет приостановлен прием документов для оформления шенгенских виз и разрешений на временное и постоянное проживание, за исключением чрезвычайных и срочных случаев (похороны, госпитализация и тому подобное).

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в этот период выполнение консульских функций будет обеспечивать Консульский отдел Посольства Словацкой Республики в Украине (01034, г. Киев, ул. Паторжинского, 14).