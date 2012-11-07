Украинцы стали вторыми в мире по количеству полученных шенгенских виз

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствует статистика, обнародованная сегодня Еврокомиссией в рамках презентации коммюнике для Европарламента и Совета ЕС относительно будущего визовой политики ЕС.

Согласно данным Еврокомиссии, в целом в 2011 году украинцы подали 1 142 732 заявки на получение виз. 3,3% заявителей было отказано в выдаче виз. Среди выданных виз 64,5% составляли одноразовые визы, 35,5% - многократные визы.

На первом месте по количеству полученных виз - россияне. В 2011 году количество заявок на получение шенгенских виз от граждан России составило 5 265 866. 1,5% заявителей было отказано в визах. Среди выданных виз доля одноразовых составляла 52,7%, многократных - 47,3%.

На третьем месте - представители Китая, которые подали в 2011 году 1 079 516 заявок на выдачу виз. Уровень отказа в визах достиг 4,5%. Доля многократных виз составляла 11,8%, одноразовых виз - 88,2%.

В целом в 2011 году было выдано 12 638 750 шенгенских виз для выходцев из третьих стран.