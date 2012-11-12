В киевском Дворце спорта погиб журналист

Об этом сообщил на своей странице в Facebook коллега погибшего Иван Вербицкий, который также присутствовал на матче, пишет ZN.ua.

По мнению И.Вербицкого, Ю.Данилов погиб по вине работников Дворца спорта, которые спешили подготовить арену для концерта.

«Вчера вечером после хоккея погиб наш друг Юра Данилов. Погиб, потому что работники Дворца спорта готовились к концерту. Они наспех валили трибуну и устанавливали сцену. Работники подгоняли нас, мол, идите вы со своими материалами, нам надо форсировать. Буквально перед льдом они раздвинули яму, метров 7 вниз. Мы назвали ее „крематорием“. А потом пошли вместе с Даней через тоннель, в который обычно проходят хоккеисты, в раздевалки. Даня сразу решил вернуться обратно, а работники тем временем раздвинули „трап“. Конечно, Юра этого не ожидал и шагнул в 10-метровую пропасть», – прокомментировал трагедию журналист.

«Теперь сотрудники Дворца спорта будут рассказывать, что он был выпивший, что мы сами виноваты. „Уроды“ из числа братков-руководителей Дворца спорта даже пытались мне угрожать. Но я не хочу отступать», – пишет И.Вербицкий.

Ю.Данилов занимался хоккейной журналистикой, много лет писал для украинских СМИ, в частности сотрудничал с газетой «Команда».