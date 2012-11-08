Адвокат жены Мазурка считает, что его убили за отказ признаться в убийствах

Адвокат уверен, что подозреваемого в убийстве охранников "Каравана" поймали задолго до его смерти, о чем он заявил программе "Гроші" еще до того, как нашли тело Мазурка, пишет ТСН.ua.

"Мазурка уже давным-давно поймали, он подвергается психологической обработке с помощью спецсредств и скоро нам его покажут", - сказал адвокат.

Кухалейшвили уверен - если бы Мазурок согласился взять на себя убийство, страна увидела его живым. Соответственно, убили его потому, что он отказался взять на себя вину за преступление. "Это был сценарий, расписанный на определенное время", - отметил адвокат.

Как сообщалось ранее, 7 ноября подозреваемый в убийстве трех охранников в ТРЦ "Караван" Ярослав Мазурок найден мертвым. В МВД уточнили, что найденный на теле самоубийцы в Киеве паспорт выдан на его имя.

Напомним, 26 сентября уроженец Львовской области Ярослав Мазурок, по версии следствия, расстрелял в киевском ТРЦ "Караван" четырех охранников, трое из которых умерли. Мазурка объявили в международный розыск. Хотя в милиции заявляли, что подозреваемый находится в Украине.