МВД: В одежде трупа нашли паспорт Мазурка, а рядом - пистолет

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, отметив, что рядом было найдено огнестрельное оружие – пистолет.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, «тело мужчины, похожего на подозреваемого в убийстве охранников в торговом центре, найдено 7 ноября в Киеве. По предварительным заключениям, причина смерти – самоубийство».

Как отмечается в сообщении, «о том, что найден мертвый человек, в милицию сообщил киевлянин, который утром выгуливал собаку. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая констатировала недавнюю смерть мужчины, внешне похожего на Мазурка, который умер от огнестрельного ранения. В одежде находился паспорт и рядом обнаружено оружие».

По данным МВД, сейчас на месте работают эксперты и оперативные работники, которые пытаются выяснить, где скрывался мужчина. Назначены ДНК-экспертизы, чтобы достоверно установить, является ли найденный человек Я.Мазурком.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и предпринимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок.