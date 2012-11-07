Чтобы установить личность покойного, похожего на Мазурка, назначены 10 экспертиз

Для установления личности погибшего мужчины, внешне похожего на подозреваемого в убийстве охранников в ТРЦ «Караван» Ярослава Мазурка, назначено около 10 экспертиз.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью МВД.

По данным министерства, в настоящее время уже завершен обзор места происшествия. По предварительным заключениям, видны характерные признаки, имеющие место при самоубийстве. Смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения в область виска, говорится в сообщении.

По теме: МВД: В одежде трупа нашли паспорт Мазурка, а рядом - пистолет

«Ввиду того, что в СМИ появляется много информации, в том числе и недостоверной, об этом событии, МВД подчеркивает то, что делать окончательные выводы можно лишь после проведения соответствующих экспертиз, которых назначено около 10, основная из них ДНК-экспертиза для установления погибшего лица», - подчеркнули в министерстве.

В Главном управлении МВД Киева также прибавили, что «ради установления, является ли причиной смерти этого человека убийство или самоубийство, проводится ряд экспертиз (химическая экспертиза, дактилоскопическая экспертиза) и ряд криминалистических, специальных экспертных исследований»

Также в милиции отметили, что по поводу выявления тела мужчины, похожего на разыскиваемого Я.Мазурка, в течение дня в средствах массовой информации появляются различные версии относительно обстоятельств его смерти.Руководство столичной милиции обращается к работникам СМИ и корреспондентам Интернет-изданий с просьбой не распространять преждевременных субъективных необоснованных предположений, а использовать информацию исключительно из официальных источников.

Также в МВД пообещали после проведения всего необходимого объема работы по этому делу предоставить официальную информацию с подробностями и ответить на все вопросы СМИ.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, «тело мужчины, похожего на подозреваемого в убийстве охранников в торговом центре, найдено 7 ноября в Киеве. По предварительным заключениям, причина смерти – самоубийство».

Как отмечается в сообщении, «о том, что найден мертвый человек, в милицию сообщил киевлянин, который утром выгуливал собаку. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая констатировала недавнюю смерть мужчины, внешне похожего на Мазурка, который умер от огнестрельного ранения. В одежде находился паспорт и рядом обнаружено оружие».

Справка УНИАН. 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил. Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и предпринимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок.