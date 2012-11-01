К станку, который печатает деньги, поставили нового человека

Об этом сообщается на сайте регулятора.

До назначения А.Шевчук занимал должность первого заместителя генерального директора - директора Банкнотной фабрики БМД Нацбанка.

Как сообщалось, должность гендиректора БМД стала вакантной после того, как Александр Киреев в начале октября т.г. досрочно ушел на пенсию.