К станку, который печатает деньги, поставили нового человека
11:27, 01 ноября 2012Общество
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Генеральным директором Банкнотно-монетного двора (БМД) Национального банка Украины (НБУ) назначен Анатолий Шевчук.
Шевчук занимал должность первого заместителя генерального директора
Об этом сообщается на сайте регулятора.
До назначения А.Шевчук занимал должность первого заместителя генерального директора - директора Банкнотной фабрики БМД Нацбанка.
Как сообщалось, должность гендиректора БМД стала вакантной после того, как Александр Киреев в начале октября т.г. досрочно ушел на пенсию.
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