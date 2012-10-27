Аэропорт «Борисполь» принял свыше 3,5 тыс. международных наблюдателей

Как сообщает аэропорт, делегации наблюдателей от международных организаций прибывают как обычными регулярными, так и чартерными рейсами из Канады, Бельгии, Австрии, Чехии, Дании, Великобритании, Франции, Германии, Люксембурга, Польши, России, Швеции, США и других стран.

Обслуживание делегаций происходит во всех трех терминалах аэропорта - терминалах «В», «D» и «F» по упрощенной схеме, которая была успешно внедрена и отработана во время чемпионата Европы по футболу Евро-2012 в июне 2012 года, благодаря которой прохождение всех формальностей занимает около 10-15 секунд.

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Наибольшее количество наблюдателей прибыли в аэропорт 24 октября от международных миссий CANADEM и ОБСЕ.