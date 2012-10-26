В Херсоне обокрали наблюдателя из Канады

В Херсоне обокрали женщину-наблюдателя из Канады.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, в дежурную часть Суворовского районного отдела милиции обратилась гражданка Канады, официальный наблюдатель от одной из международных неправительственных организаций, которая сообщила, что находилась в одном из торговых центров города, где выбирала себе вещи, была обворована.

По словам потерпевшей, она на некоторое время отвлеклась, а потом заметила, что пропала ее сумка, где находились документы и деньги. Женщина сразу же обратилась в милицию. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа опросила работников, посетителей магазина и посмотрела видео с камер наблюдения. Благодаря тому, что женщина быстро обратилась в милицию, удалось установить приметы подозреваемых лиц. Ими оказались две молодые женщины неславянской национальности. Сейчас устанавливается их местонахождение и принимаются меры для задержания подозреваемых.

Через несколько часов после совершения преступления в милицию позвонил мужчина. Он пояснил, что по ул.Суворова нашел сумочку с документами на имя гражданки Канады и кредитными карточками. Сотрудники милиции немедленно выехали на место происшествия, забрали документы и вернули их заявительнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» (предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до пяти лет).