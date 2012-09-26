Эксперт объяснил, почему иностранные инвесторы не рассматривают Украину
Нынешнее состояние украинского рынка акций оценивается как кризисное.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава инвестиционного фонда Santa Lucia Asset Managеment Джеймс Мортон.
"Это настоящий кризис", - отметил он.
По его словам, украинский рынок входит в группу рынков с наихудшей динамикой в этом году. По оценке Д.Мортона, 99% институциональных инвесторов не рассматривают Украину как страну для инвестирования.
По мнению инвестора, основными причинами такого кризисного состояния украинского рынка являются "наихудшие принципы корпоративного управления, а также регуляторная политика, которая наименее защищает права миноритарных акционеров, которые планируют инвестировать в Украину". Д.Мортон отметил, что права миноритарных акционеров в Украине хуже защищены не только по сравнению с Россией, но и с некоторыми африканскими странами.
По мнению Д.Мортона, негативное влияние на рынок может оказать и недавно принятый Верховной Радой Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг», в соответствии с которым, государство для расчетов на рынке создаст единый расчетный центр. По словам инвестора, такая реструктуризация будет однозначно негативно влиять на желание инвесторов инвестировать в украинскую экономику, негативно отразится на эффективности работы фондового рынка.
"Если правительство действительно хочет уничтожить рынок, то оно на правильном пути", - отметил Д.Мортон.
В то же время, по его словам, на сегодняшний день ряд секторов украинской экономики могли бы быть привлекательны для иностранных инвесторов. В первую очередь, сказал он, речь идет о машиностроении и сельском хозяйстве.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.
Биржевой совет «Украинской биржи» большинством голосов принял решение провести 18 сентября опрос участников торгов о необходимости приостановки торговли на всех сегментах в знак несогласия с принятой Верховной Радой редакцией Закона "О депозитарной системе Украины".
19 сентября биржевой совет биржи принял решение считать результат опроса достаточным основанием для приостановки торгов с 10:00 до 11:00 20 сентября т.г.
20 сентября «Украинская биржа» с 10:00 до 11:00 приостанавливала свою работу.
В этом же день, 20 сентября, глава биржевого совета, генеральный директор инвест-компании Concorde Capital Игорь Мазепа сообщил журналистам, что «Украинская биржа» может закрыться в случае подписания Президентом Украины Закона "О депозитарной системе Украины".