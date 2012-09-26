В Сумы вернули чудотворный образ Христа, утерянный 100 лет назад

Как передает корреспондент УНИАН, икону нашел донецкий собиратель религиозной живописи и бесплатно передал Спасо-Преображенскому собору в Сумах. По преданию, эта святыня в свое время спасла г. Сумы от холеры.

Крестным ходом с церковными песнопениями чудотворный образ был перенесен в Спасо-Преображенский кафедральный собор, где прошла Божественная Литургия.

«Это особый день. Сегодня жители Сум и Сумской области встречают некогда утерянный, а ныне обретенный Малочернетчинский образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни». Я думаю и уверен в этом, что возвращение этого образа и наша праздничная служба являются свидетельством того, что Бог с нами, что Бог благословляет Сумщину, что благословение Божье будет пребывать и над всей нашей ненькой Украиной», - сказал во время встречи образа епископ Сумский и Ахтырский Евлогий.

Справка УНИАН. Малочернетченский образ Спасителя написан на холсте и по стилистике может быть датирован второй половиной XVIII века. Оклад конца XIX в. свидетельствует о почитании иконы именно в этот период, хотя сама она является более древней. Этот образ почитался не только православными, но и лютеранами и католиками. Именно для этой иконы Святейший Синод в 1904 году установил ежегодный крестный ход, который традиционно собирал многочисленных паломников. В начале ХХ века, в годы гражданской войны, икона была утрачена. Память о Чудотворном Малочернетченском образе сохранилась у верующих Сумской области, несмотря на закрытие храмов и гонения. Во многих церквях Сумщины до сих пор хранятся копии с этой иконы. Долгие годы поисков утраченной святыни оставались безуспешными.