ТВі уплатил 4,1 млн гривен налогового долга

ТТелеканал ТВі уплатил Государственной налоговой службе 4 млн 098 тыс. 451 грн.

Об этом идет речь в размещенном на сайте канала заявлении генерального директора ТВі Николая Княжицкого, который также поблагодарил всех, кто поддержал телеканал.

«Мы убеждены, что эта сумма начислена нам безосновательно, с целью давления на телеканал, с целью закрыть нас перед выборами. Но благодаря вам, наши уважаемые зрители, наши друзья и симпатики, мы помешали планам власти», - заметил Н.Княжицкий.

Он сообщил, что “за 10 дней сбора средств нам перечислили деньги почти 11 тысяч жертвователей”.

“На 16 часов 24 сентября мы собрали 2 845 239,12 грн. Сегодня поступили средства от ВО «Батьківщина», которые Арсений Яценюк пообещал перечислить в пятницу. Из этих средств 1 253 211,88 грн мы уплатили налоговой. Еще 746 788,12 грн осталось у нас на счете как благотворительная помощь. И она нам не помешает, ведь кроме 4 миллионов, которые мы заплатили налоговой службе из-за давления на нас, мы потеряли также 6 миллионов гривень, которые нам должно было компенсировать государство за уплаченный НДС”, - отметил Н.Княжицкий.

По его словам, прекращение трансляции в кабельных сетях нанесло каналу дополнительные миллионные убытки. Он отметил, что благотворительный счет остается открытым.

Н.Княжицкий подчеркнул, что «впервые в Украине украинцы собрали такую огромную сумму в поддержку своего любимого канала», и это «большая ответственность» для ТВі, которую коллектив постарается оправдать.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Государственная налоговая служба в г. Киеве заявила, что 28 апреля по результатам проведения внеплановой документальной проверки телеканала ТВі было выявлено нарушение – занижение надлежащего к уплате в бюджет НДС на сумму более 3 млн грн. На основании этого было возбуждено уголовное дело против директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» (телеканал ТВі) Н.Княжицкого - по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Между тем, телеканал ТВі прекратили транслировать в более чем 80 кабельных сетях по всей Украине.

Н.Княжицкий неоднократно заявлял, что отключение канала в регионах происходит по прямому указанию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В свою очередь, председатель Нацсовета по телерадиовещанию Владимир Манжосов заявил, что Нацсовет проведет мониторинг провайдеров программных услуг, которые должны транслировать ТВі в своих сетях. Он также опроверг заявление, что канал отключают по указанию Нацсовета.

13 сентября ТВі призвал всех небезразличных помочь в сборе средств для уплаты налоговой службе долга.