Оппозиция перечислит 2 миллиона ТВі на погашение долгов
10:28, 21 сентября 2012Политика
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Объединена оппозиция «Батькивщина» решила перечислить 2 миллиона гривен каналу ТВі на погашение им якобы существующих долгов перед государством.
Решение озвучил Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель совета объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.
Он отметил, что канал обратился к гражданам Украины с призывом помочь финансово, и украинцы уже собрали почти 2 из 4-х необходимых миллионов гривен.
«Поэтому объединенная оппозиция приняла следующее решение – украинцы уже собрали около 2 млн грн на то, чтобы дать режиму Януковича эти деньги. Объединенная оппозиция приняла решение сократить финансирование избирательной кампании и передать дополнительно 2 млн грн на то, чтобы не отключили канал ТВі», - сказал он.
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