Оппозиция перечислит 2 миллиона ТВі на погашение долгов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель совета объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он отметил, что канал обратился к гражданам Украины с призывом помочь финансово, и украинцы уже собрали почти 2 из 4-х необходимых миллионов гривен.

«Поэтому объединенная оппозиция приняла следующее решение – украинцы уже собрали около 2 млн грн на то, чтобы дать режиму Януковича эти деньги. Объединенная оппозиция приняла решение сократить финансирование избирательной кампании и передать дополнительно 2 млн грн на то, чтобы не отключили канал ТВі», - сказал он.