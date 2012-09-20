У гаражных кооперативов не решены вопросы с землей

Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующие решения по поручению председателя КГГА Александра Попова на обращение представителей автокооперативов разработали профильные управления КГГА.

Так, среди проектов - передача земельного участка кооперативу «Хрусталь-авто» для эксплуатации и обслуживания существующих гаражей на ул. Автозаводской в Оболонском районе, а также передача кооперативу автостоянок «Радуга» участков для эксплуатации и обслуживания стоянок на просп. Ватутина в Днепровском районе. Кроме того, в случае положительного голосования депутатов Киевсовета, земельный участок получит гаражно-строительный кооператив «Омега» для эксплуатации и обслуживания гаражей на ул. Электротехнической в Деснянском районе; разрешение на разработку проекта землеустройства об отводе земельного участка получит гаражно-строительный кооператив «Защитник» Дарницкого района и другие.

В КГГА отмечают, что 12 июля на сессии Киевсовета депутатам были предложены проекты решений о продлении аренды для 12 автогаражных кооперативов города, однако положительно был проголосован только один проект, что возмутило автовладельцев.