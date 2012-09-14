Украина заочно уже проиграла России в «автомобильной» войне

Украинский автопром отомстил России: Кабмин принял постановление, которым ввел утилизационный сбор с импортных авто. Причем исключительно с автомобилей российской сборки. Однако для России это не так страшно, как для нас, пишет forbes.ua

Документ стал ответной реакцией на закон, который вступил в силу в России 1 сентября и предполагает подобные поборы с импортеров автомобилей, в том числе украинских. В результате с каждого легкового автомобиля, ввезенного из Украины, взымается $850. Украинские же чиновники подсчитали, что утилизация машин, поставляемых из России, стоит примерно $920.

Хоть ставка, предложенная правительством Николая Азарова, и выше «медведевской», но вряд ли она позволит отыграться отечественному автопрому. Потеря украинского рынка для России не так страшна, как для нас – российского. В 2011 г. в Украине было выпущено 97 500 автомобилей. Из них почти 40% было отгружено российским дилерам. В России в прошлом году с конвейеров сошло 1,74 млн авто. Из них в Украину отправилось менее 1%.