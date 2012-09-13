Станцию метро «Вокзальная» в Киеве закрыли на вход и выход
11:02, 13 сентября 2012Общество
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Станция метро "Вокзальная" киевского метрополитена в четверг утром закрыта в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании
Об этом сообщает РИА Новости.
"Поступило сообщение, что станция заминирована", - сказали в пресс-службе метрополитена.
По словам собеседника агентства, поезда "подземки" следуют мимо станции "Вокзальная" без остановок.
Сейчас на месте работают правоохранители и взрывотехники.
Станция метро "Вокзальная" находится возле центрального железнодорожного вокзала Киева, который обслуживает все междугородние, международные и многие пригородные направления.
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