Станцию метро «Вокзальная» в Киеве закрыли на вход и выход

11:02, 13 сентября 2012
Общество
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Станция метро "Вокзальная" киевского метрополитена в четверг утром закрыта в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании

Об этом сообщает РИА Новости.

"Поступило сообщение, что станция заминирована", - сказали в пресс-службе метрополитена.

По словам собеседника агентства, поезда "подземки" следуют мимо станции "Вокзальная" без остановок.

Сейчас на месте работают правоохранители и взрывотехники.

Станция метро "Вокзальная" находится возле центрального железнодорожного вокзала Киева, который обслуживает все междугородние, международные и многие пригородные направления.

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