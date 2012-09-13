Станцию метро «Вокзальная» в Киеве закрыли на вход и выход

Об этом сообщает РИА Новости.

"Поступило сообщение, что станция заминирована", - сказали в пресс-службе метрополитена.

По словам собеседника агентства, поезда "подземки" следуют мимо станции "Вокзальная" без остановок.

Сейчас на месте работают правоохранители и взрывотехники.

Станция метро "Вокзальная" находится возле центрального железнодорожного вокзала Киева, который обслуживает все междугородние, международные и многие пригородные направления.