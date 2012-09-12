Раскрыто двойное убийство, совершенное из-за украденной собаки

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в милиции, «автомобиль ВАЗ-2101 с останками двух человеческих тел внутри был найден в начале текущей недели рядом с лесным массивом на границе Котовского и Кодымского районов. Установив, что машина принадлежала 34-летнему лесничему из села Тимково, правоохранители вскоре также выяснили, что владелец отправился с односельчанином в свою последнюю поездку с тремя знакомыми, ранее судимыми жителями Котовска».

Когда одного из злоумышленников задержали, он не стал скрывать, что «убийству предшествовал отдых на природе с распитием спиртного». Во время застолья между котовчанами и двумя жителями села Тимково возник спор по поводу якобы украденной лесничим собаки, который быстро перерос в драку. При этом один из задержанных достал нож и нанес двум сельчанам несколько телесных повреждений, не совместимых с жизнью.

Как было установлено, с целью укрытия следов преступления подельники 35, 29 и 18 лет вывезли тела убитых на автомобиле лесничего на полевую дорогу, где облили бензином и подожгли.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело согласно признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, сейчас проводятся следственные действия по установлению степени причастности каждого из подозреваемых к тяжкому преступлению.