ГПУ вернула в государственную собственность 75 га земли на Киевщине

Решением Обуховского районного суда Киевской области удовлетворен иск Генеральной прокуратуры Украины о признании незаконным и отмене распоряжения Обуховской райгосадминистрации от 21.12.2009, признании недействительными 38 государственных актов о праве собственности на земельные участки водного фонда и лесохозяйственного назначения сообщает отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме этого, признаны недействительными 37 договоров купли-продажи, отмене государственной регистрации права собственности и возвращении в государственную собственность 38 земельных участков в пределах Козинского поселкового совета Обуховского района общей площадью 75 га, стоимостью 122 миллиона