СМИ: Государство выделит рекордную для украинского кино сумму на детский фильм

Об этом сообщается в статье «День кино. Расписание на завтра», опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели. Украина» (№31 от 7-14 сентября 2012 г.)

«Среди картин-претендентов на государственное финансирование по результатам трех конкурсов наиболее дорогим является детский фильм «Трубач» Анатолия Матешко. Поскольку это детский проект, он финансируется государством в стопроцентном объеме. Бюджет фильма составляет 16 млн грн», - сообщила председатель Госкино Украины Екатерина Копылова.

А самым дорогим проектом (включая государственное и частное финансирование - ред.), запущенным в производство, является фильм Леся Санина «Кобзари».

«Это история, взгляд на прошлое с позиций сегодняшнего дня. Производство этого фильма было начато в 2008 году, его бюджет составляет около 16,6 млн грн», - отметила она.

По словам председателя Госкино, финансирование киноотрасли Украины на 2012 год составляет 113 млн грн на государственный заказ и 50 млн грн - на государственную финансовую поддержку производства и распространения национальных фильмов. Уже в следующем году будут попытки профинансировать отечественный кинематограф еще лучше.