На Днепропетровщине армейский офицер получил смертельное ранение

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, офицер срочно был доставлен в военный госпиталь, но ранение оказалось смертельным.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и Днепропетровской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере. Назначено специальное служебное расследование.

Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.