На Днепропетровщине армейский офицер получил смертельное ранение
11:20, 07 сентября 2012Общество
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5 сентября 2012 года на полигоне одной из воинских частей, которая дислоцируется в Днепропетровской области, во время проведения занятий по огневой подготовке получил ранение офицер Вооруженных Сил Украины лейтенант Олег П.
Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, офицер срочно был доставлен в военный госпиталь, но ранение оказалось смертельным.
На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и Днепропетровской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере. Назначено специальное служебное расследование.
Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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