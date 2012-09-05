Книгоиздатели: Украинских книг за год стало меньше на 15%
16:26, 05 сентября 2012Общество
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Президент Ассоциации книгоиздателей Украины Александр Афонин заявляет, что в этом году количество наименований книг, изданных на украинском языке, сократилось на 15% по сравнению с показателями прошлого года.
Книг на украинском стало меньше
«На тиражи книгоиздатели выходят на те же, но основной причиной этого является не рост так называемой «общедоступной книги», то есть книги, которая идет на рынок, а за счет увеличения финансирования на издание учебников для общеобразовательной школы», – сказал он «Радио Свобода».
По словам А.Афонина, печатание украинской книги в этом году поддержали отдельные областные администрации, выделив средства, чтобы закупить книги для школьных библиотек.
Напомним, 4 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, рост тиражей украиноязычных изданий составил 166%.
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