Книгоиздатели: Украинских книг за год стало меньше на 15%

«На тиражи книгоиздатели выходят на те же, но основной причиной этого является не рост так называемой «общедоступной книги», то есть книги, которая идет на рынок, а за счет увеличения финансирования на издание учебников для общеобразовательной школы», – сказал он «Радио Свобода».

По словам А.Афонина, печатание украинской книги в этом году поддержали отдельные областные администрации, выделив средства, чтобы закупить книги для школьных библиотек.

Напомним, 4 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, рост тиражей украиноязычных изданий составил 166%.